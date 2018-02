Zunächst keine Berichte über Tote oder Sachschäden

Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

Mexiko-Stadt (AFP) - Mexiko ist am Freitag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt gerieten Gebäude ins Wanken, Anwohner liefen Anwohner in Panik auf die Straße, wie AFP-Journalisten berichteten. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte erreichte das Beben eine Stärke von 7,2, sein Zentrum lag demnach im südwestlichen Bundesstaat Oaxaca.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Toten oder Verletzten, teilte die Regierung mit. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden zunächst auch keine Schäden gemeldet.

Laut dem Erdbebenwarnsystem Sky Alert waren die Erschütterungen auch in den Bundesstaaten Guerrero und Puebla zu spüren. Der Erdstoß weckte Erinnerungen an zwei verheerende Beben im September, bei denen hunderte Menschen gestorben waren.

In Mexiko-Stadt versammelten sich hunderte Menschen unter freiem Himmel, als die Erdbeben-Warnsirene ertönte. "Wir sind rausgerannt, das ist einzige, was wir tun können", sagte Kevin Valladolid aus dem Stadtteil Roma. "Wir leben in ständiger Angst", sagte eine Bewohnerin im Norden der Stadt.

Anfang September waren bei einem Erdeben in Südmexiko 96 Menschen ums Leben gekommen. Knapp zwei Wochen später ereignete sich eine weitere Katastrophe im Zentrum des Landes. Bei dem Erdbeben am 19. September starben 369 Menschen.