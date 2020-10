Gebäude in Izmir eingestürzt - Mehrere Verschüttete

Schweres Erdbeben in der Ägäis erschüttert Westtürkei und griechische Insel Samos

Istanbul (AFP) - Ein schweres Erdbeben hat am Freitag den Westen der Türkei und die griechische Insel Samos erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS meldete die Stärke 7 für das Beben, sein Zentrum lag demnach in der Ägäis. Die türkische Regierung berichteten von eingestürzten Gebäuden in der Provinz Izmir, dabei seien auch mehrere Menschen verschüttet worden.

Eingestürztes Haus in der Provinz Izmir © AFP

Laut USGS war das Zentrum des Bebens etwa 14 Kilometer von Karlovasi entfernt, der zweitgrößten Stadt der griechischen Ägäis-Insel Samos. Die Behörden der Insel berichteten von einigen beschädigten Gebäuden, doch dort kam den örtlichen Medien zufolge niemand zu Schaden.

Die griechische Erdbebenwarte stufte die Stärke des Bebens auf 6,7, der türkische Katastrophenschutz auf 6,6 ein. Die Erschütterungen waren demnach bis Istanbul und Athen zu spüren.