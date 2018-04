Ex-Präsidentensprecher lobt US-First Lady in den höchsten Tönen

Sean Spicer stellt Wachsfigur Melania Trump vor

New York (AFP) - Perfektes Outfit, geschürzte Lippen, die Augen leicht zusammengekniffen: US-First Lady Melania Trump kann ab sofort von jedermann aus nächster Nähe betrachtet werden - als Wachsfigur bei Madame Tussauds in New York. Vorgestellt wurde die neue Figur in dem Museum am Mittwoch vom Ex-Präsidentensprecher Sean Spicer.

Wachs-Melania bei Madame Tussauds in New York © AFP

Spicer fand lobende Worte für die Gattin von Präsident Donald Trump: Melania sei eine "sehr fürsorgliche und anmutige Person", die oft unterschätzt werde, sagte Spicer, der im vergangenen Juli das Handtuch als Trump-Sprecher geworfen hatte. "Sie weiß wirklich, was politisch los ist, was in den Medien los ist und kann wirklich kluge Ratschläge geben", lobte Spicer.

Spekulationen über Eheprobleme der Trumps wies der Ex-Sprecher zurück. "Ich denke schon, sie haben so ihre Momente, so wie alle Paare, aber sie ist eine großartige unterstützende Ehefrau", sagte Spicer. "Ich glaube, da ist eine wahre Liebe und Bedeutung, und das ist das Wichtigste", zeigte sich Spicer überzeugt.