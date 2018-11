56-jähriger Schauspieler: "Das ist meine Heimat"

Sebastian Koch will trotz internationaler Erfolge in Deutschland bleiben

München (AFP) - Der Schauspieler Sebastian Koch will trotz internationaler Erfolge in Deutschland bleiben. "Das ist meine Heimat, Deutsch ist die Sprache, die wirklich ganz zu mir gehört", sagte der 56-Jährige laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch der Illustrierten "Bunte". Der Schauspieler spielte bereits in vielen internationalen Produktionen mit, seine beiden Kinder leben dem Bericht zufolge in London.

Doch die politische Lage in Deutschland beunruhigt Koch auch: "Ich wünsche mir sehr, dass wir uns nun endlich klar und deutlich gegen den immer wuchtiger werdenden Rechtsruck zur Wehr setzen." Koch ist derzeit in dem Film "Werk ohne Autor" zu sehen. Für seine Rolle nahm er sieben Kilogramm ab. Er habe auf Zucker, Alkohol und Kohlenhydrate verzichtet, weil er die "emotionale Härte" der von ihm verkörperten Figur eines nationalsozialistischen Arztes auch körperlich habe darstellen wollen, sagte der Schauspieler.