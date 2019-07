Verdächtige sollen rund um die Uhr erreichbare "Hotline" betrieben haben

Sechs Männer bei Razzia gegen Drogenhändlerbande in Hannover festgenommen

Hannover (AFP) - Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in Hannover haben niedersächsische Ermittler neun Männer festgenommen und unter anderem rund 50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, waren längere verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. Die Bande soll demnach rund um die Uhr erreichbare Telefonhotlines betrieben haben, über die ihre Kunden kurzfristig Drogen bestellen konnten.

Marihuana bei einer Polizeipressekonferenz in München © AFP

Dabei verkauften sie nach Erkenntnissen der Ermittler täglich im Schichtbetrieb im Schnitt rund 120 kleine Konsumeinheiten Kokain für je 20 Euro. Die Durchsuchungen und Festnahmen erfolgten am Mittwoch in sechs Wohnobjekten in Stadtgebiet von Hannover. Dabei wurden auch verpacktes Kokain sowie 40.000 Euro in bar entdeckt.

Sechs Verdächtige sitzen laut Polizei bereits in Untersuchungshaft. Die drei übrigen sollten am Donnerstag einem Richter zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt werden.