Passagierzug bei heftigem Sturm offenbar von Teil eines Güterzugs getroffen

Sechs Tote und 16 Verletzte bei Zugunglück auf Brücke in Dänemark

Kopenhagen (AFP) - Bei einem schweren Zugunglück auf einer Brücke in Dänemark sind am Mittwoch sechs Menschen ums Leben gekommen und 16 weitere verletzt worden. Bei starkem Wind krachte auf der Brücke über den Großen Belt vermutlich ein Teil eines Güterzugs in einen Passagierzug, wie die Polizei und die dänische Bahngesellschaft DSB mitteilten. Bilder von der Unglücksstelle zeigten aufgerissene Planen am Güterzug und stellenweise beschädigte Schienen.

Beschädigte Front des Passagierzugs © AFP

Das Unglück ereignete sich gegen 07.30 Uhr auf der Brücke über den Großen Belt, die die dänischen Inseln Seeland im Osten und Fünen im Westen verbindet. Ermittler Bo Haaning sagte vor Journalisten, dass ein Teil des Güterzugs wahrscheinlich von heftigen Windböen abgerissen worden sei und den Passagierzug getroffen habe, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sei. Der Passagierzug habe daraufhin heftig bremsen müssen.

An Bord des Zugs waren 131 Passagiere und drei Zugbegleiter. "Wir bestätigen, dass sechs Menschen tot sind", sagte ein Vertreter der dänischen Bahngesellschaft DSB. Die 16 Verletzten schwebten nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Heftiger Wind hatte in der Nacht und am Mittwochmorgen in Teilen Skandinaviens für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Fähren fielen aus und Brücken wurden gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass das Sturmtief "Zeetje" Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erreicht habe. Der Höhepunkt sei inzwischen aber überschritten.

Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, dass ein nicht näher zu erkennender Gegenstand auf der anderen Schiene vor dem Passagierzug lag. Der Güterzug stand weiter auf den Gleisen. Die Abdeckplanen mehrerer Lastwagen-Container waren aufgerissen, dahinter waren zum Teil umgestürzte Bierkästen zu sehen. Der Güterzug wurde von der Frachttochter der Deutschen Bahn, DB Cargo, betrieben.

Heidi Langberg Zumbusch hatte gerade erst ihren Sitzplatz in dem Passagierzug eingenommen, als sich das Unglück ereignete. "Es gab einen lauten Aufprall und dann fielen die Fenster auf unsere Köpfe", sagte sie dem dänischen Sender DR. Die Mitreisenden seien auf den Boden geworfen worden, dann habe der Zug gestoppt.

"Wir hatten Glück. Bei den Menschen im Waggon vor uns war das nicht so", ergänzte Langberg Zumbusch. Von anderen Passagieren habe sie gehört, dass die Seite dieses Waggons zerstört worden sei.

Der 19-jährige Simon Voldsgaard Tondering sagte der Zeitung "Politiken", der Zug habe plötzlich heftig gewackelt. "Ich sah aus dem Fenster und da flogen Funken an der Seite des Zugs." Plötzlich seien dann sämtliche Fenster zersprungen.

Dänemarks Regierungschef Lars Lokke Rasmussen sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. "Das Leben von ganz normalen Dänen, die auf dem Weg zur Arbeit waren oder auf der Rückreise aus den Ferien, wurde zerstört", sagte er. Das sei "tieftraurig".

Die Verbindung über den Großen Belt ist für die Dänen verkehrstechnisch wichtig. Sie besteht zwischen Seeland und der kleinen Insel Sprogo aus einer Autobahn-Hängebrücke und einem Eisenbahntunnel. Zwischen Sprogo und Fünen verlaufen sowohl der Straßen- als auch der Zugverkehr auf einer Brücke. Auf Seeland liegt die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

Nach dem Unglück war die 18 Kilometer lange Großer-Belt-Brücke für den Auto- und Zugverkehr für mehrere Stunden gesperrt. Während Autos später wieder fahren konnten, lag der Zugverkehr weiter lahm.