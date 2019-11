Drei Mexikaner und eine Schweizerin unter Opfern in antiker Stadt Jerasch

Sechs Verletzte bei Messerangriff auf Touristen in Jordanien

Amman (AFP) - Bei einem Messerangriff auf Touristen in Jordanien sind am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden, darunter vier Ausländer. Ein Sprecher der jordanischen Sicherheitsbehörde sagte, ein Mann habe die Touristengruppe in der antiken Stadt Jerasch angegriffen. Neben drei Mexikanern und einer Schweizerin seien auch der jordanische Reiseleiter und ein Sicherheitsbeamter verletzt worden. Der Angreifer wurde demnach festgenommen.

Die Römerstadt Jerasch ist ein beliebtes Touristenziel © AFP

Die antike römische Stadt Jerasch, die rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Amman liegt, ist ein beliebtes Touristenziel in Jordanien. Im Dezember 2016 waren bei einem Angriff in der jordanischen Touristenstadt Karak zehn Menschen getötet worden, darunter eine kanadische Touristin. Damals hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich reklamiert.