Mehrere Häuser verschüttet

Sechs Vermisste nach Erdrutsch in Japan

Tokio (AFP) - Bei einem Erdrutsch in Japan ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden am Mittwoch vermisst, wie Behördenvertreter sagten. Mehrere Häuser wurden bei dem Erdrutsch verschüttet. Das Unglück ereignete sich in einer bergigen Gegend in der Stadt Nakatsu im Süden Japans.

Eine männliche Leiche sei geborgen worden, sagte ein Behördenvertreter. Rettungskräfte hatten nach fünf als vermisst gemeldeten Frauen und einem Mann gesucht. Auch Soldaten sollten bei der Suchaktion helfen. Laut einem Polizeisprecher wurden drei Häuser unter den Erdmassen begraben. Die Verschütteten wurden in den Häusern vermutet. Die Ursache des Erdrutschs war unklar.