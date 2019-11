Heidschnucken treiben im Wasser - Ursache und Herkunft unklar

Sechs tote Schafe in Weser beschäftigen niedersächsische Polizei

Nienburg (AFP) - In der Weser sind sechs tote Heidschnucken entdeckt worden. Wie die Polizei im niedersächsischen Nienburg am Donnerstag mitteilte, wurden die Kadaver der Schafe am Dienstag im Fluss treibend bemerkt und von Kräften der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser geborgen. Die Hintergründe waren unklar.

Blaulicht der Polizei © AFP

Laut Ermittlern wiesen die Tiere keine Verletzungen auf, die ihren Tod erklären könnten. Die Polizei suchte unter anderem nach dem Besitzer und fragte nach Zeugenhinweisen.