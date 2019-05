Mädchen stirbt im Krankenhaus - Hintergründe unklar

Sechsjährige stürzt in Frankfurt in den Main und ertrinkt

Frankfurt/Main (AFP) - Ein sechsjähriges Mädchen ist in Frankfurt in den Main gestürzt und ertrunken. Das Mädchen wurde noch in ein Krankenhaus in Offenbach gebracht, wo es allerdings starb, wie eine Sprecherin der Frankfurter Polizei am Montag sagte.

Den Angaben geriet die sechsjährige am Sonntagnachmittag im Stadtteil Fechenheim in den Fluss. Die Hintergründe des Unglücks blieben zunächst unklar.