Eltern bei Unglück in Bad Oeynhausen im Vorraum des Bades

Sechsjähriger Junge stirbt bei Schwimmkurs

Bad Oeynhausen (AFP) - Bei einem Schwimmkurs in einem Hallenbad im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen ist am Samstag ein sechsjähriger Junge ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, nahmen an dem Schwimmkurs unter der Leitung eines Schwimmlehrers zwölf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren teil. Während des Kurses habe der Bademeister plötzlich das Kind auf dem Grund des Beckens bemerkt.

Rettungswagen der Feuerwehr © AFP

Obwohl unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und der Notarzt gerufen worden seien, starb der Junge den Polizeiangaben zufolge wenig später im Krankenhaus. Die Eltern der Kinder befanden sich demnach zum Zeitpunkt des Unglücks in einem Vorraum des Schwimmbades. Notfallseelsorger kümmerten sich in einer Klinik um die Angehörigen des Jungen und vor Ort um den unter Schock stehenden Schwimmlehrer sowie den Bademeister. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.