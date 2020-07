Müllsäcke federn Aufprall bei Unglück in Saarbrücken ab

Sechsjähriger überlebt Fenstersturz aus fünf Metern Höhe fast unverletzt

Saarbrücken (AFP) - Ein Sechsjähriger ist in Saarbrücken aus einem Fenster rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Junge erlitt dabei leichte Prellungen, blieb ansonsten jedoch unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Müllsäcke, die unter dem Fenster standen, federten demnach den Sturz ab. Der Junge hatte das Fenster seines Zimmers am Donnerstagabend im Stadtteil Bübingen unbemerkt geöffnet und das Gleichgewicht verloren.

Ein Nachbar bemerkte nach dem Sturz den leicht verletzten Jungen und machte die Eltern auf das Unglück aufmerksam. Die Polizei warnte vor "Aufstiegshilfen" vor Fenstern wie Sesseln oder Spielkisten. Sie riet dazu, abschließbare Griffe an Fenster zu montieren.