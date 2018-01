Teilschließung der RER C Richtung Versailles angekündigt

Seine-Hochwasser in Paris behindert Verkehr

Paris (AFP) - In Paris führt das Hochwasser an der Seine zu Verkehrsbehinderungen: Die Bahngesellschaft SNCF kündigte am Dienstag die Teil-Schließung der Vorortbahn RER C an. Sie verbindet die französische Hauptstadt unter anderem mit Schloss Versailles im Westen. Mehrere Pariser Stationen der RER C in Flussnähe bleiben bis mindestens Freitag geschlossen. Dann wird mit 6,10 Metern der höchste Wasserstand erwartet.

Die überfluteten Uferwege an der Seine © AFP

Auch die Uferwege an der Seine sind gesperrt. Zuletzt hatte es 2016 kurz vor der Fußball-Europameisterschaft ein ähnliches Hochwasser in Paris gegeben. Insgesamt wird derzeit in Frankreich in 23 Départements vor Überschwemmungen gewarnt.