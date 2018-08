Mehrere Millionen Euro Schaden - Rauchwolke über mehreren Stadtteilen

Selbstentzündung von Elektroschrott löste Großbrand in Aachener Recyclingfirma aus

Aachen (AFP) - Der Großbrand in einer Recyclingfirma im nordrhein-westfälischen Aachen am Montag ist durch Selbstentzündung von Elektroschrott ausgelöst worden. Mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" habe ein noch unter Spannung stehender Akku das Unglück verursacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Feuer war eine riesige Rauchwolke über mehrere Stadtteile gezogen, nach Angaben der Ermittler entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro.

Der Rauch des Feuers © AFP

Eine Halle und mehrere angrenzende Gebäude der Firma wurden durch das Großfeuer zerstört, das sich nach Angaben der Einsatzkräfte sehr schnell ausbreitete. Unter anderem wurden zwei nahe Wohnhäuser evakuiert. Es galt eine Gefahrenwarnung, Menschen in einem weiteren Umkreis sollten Fenster und Türen schließen. Die "Messlage" blieb laut Stadt aber "unauffällig".