Chinese ersteigert Keramik aus dem 18. Jahrhundert

Seltene chinesische Schale für 30,4 Millionen Dollar versteigert

Hongkong (AFP) - Das Auktionshaus Sotheby's hat am Dienstag eigenen Angaben zufolge eine sehr seltene chinesische Schale aus der Qing-Dynastie für 30,4 Millionen Dollar (24,7 Millionen Euro) versteigert. Die Schale misst knapp unter 15 Zentimeter im Durchmesser und wurde im frühen 18. Jahrhundert für damaligen Herrscher Chinas hergestellt. Ein Telefonbieter aus China habe das seltene Kunstwerk ersteigert, so der Vorsitzende von Sotheby's in Asien, Nicolas Chow.

Teure filgrane Schale aus der Qing-Dynastie © AFP

Die Verzierungen der Keramik gelten als eine Mischung aus chinesischer und europäischer Kunst und wurden vermutlich von Kunsthandwerkern aus Pekings Verbotener Stadt und Jesuiten hergestellt. In den letzten Jahren gab es in den Auktionshäusern Hongkongs immer häufiger Gebote von asiatischen Käufern, besonders auf Diamanten, Handtaschen und alte Keramiken.

2017 wurde eine tausend Jahre alte Schale aus der Song-Dynastie für 37,7 Millionen US-Dollar versteigert, ein Rekord für chinesische Keramiken.