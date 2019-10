Gemälde zeigt ernstes Wunderkind

Seltenes Mozart-Porträt als Jugendlicher wird versteigert

Paris (AFP) - Wolfgang Amadeus Mozart gilt als Wunderkind und Tausendsassa: In Paris wird am 27. November ein seltenes Porträt aus der Jugendzeit des österreichischen Komponisten versteigert, das eine ganz andere Facette seiner Persönlichkeit zeigt, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Auf dem Gemälde vom Januar 1770 blickt der 13-jährige Mozart den Betrachter ernst an, im Hintergrund ist ein Cembalo zu sehen.

Eine Mozart-Statue im Burggarten in Wien © AFP

Das Bild wird dem italienischen Maler Giambettino aus Verona zugeschrieben und wird auf 800.000 bis 1,2 Millionen Euro geschätzt. "Es zeugt von einer großen Intelligenz, ist sehr realistisch und verewigt einen magischen Moment in der Karriere des Komponisten", sagte Christie's-Expertin Astrid Centner.

Mehr noch als Mozart in seinem bekannten roten Rock und mit weißer Perücke dürfte der Expertin zufolge die Partitur interessieren, die vor dem Musiker liegt. "Einige sagen, es sei eine Partitur Mozarts, die verloren gegangen ist", sagte Centner.