17-Jähriger hatte iPhones unter den Achseln versteckt

Seltsame Körperhaltung verrät Handy-Dieb

Essen (AFP) - Seine seltsame Körperhaltung hat einen 17-jährigen Dieb bei einer Polizeikontrolle im Essener Hauptbahnhof verraten: Der mutmaßliche Schwarzfahrer aus Duisburg konnte seine Arme nicht heben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Seine Armbewegungen ließen demnach darauf schließen, dass er etwas am Körper verbarg. Wie sich herausstellte, hatte er unter den Achseln je ein hochwertiges iPhone Xs und Xs Max versteckt.

Die neuesten iPhone-Modelle, präsentiert im September © AFP

Auf Nachfrage der Polizisten gab der Jugendliche zu, dass er die Geräte am Donnerstag in einem Handy-Shop in Bochum gestohlen hatte. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.