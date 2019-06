Gepanzerter Ausflügler nach Kreuzungsblockade vorläufig in Polizeigewahrsam

Senior-Schildkröte verursacht mehrere Beinaheunfälle auf Straße in Köln

Köln (AFP) - Eine Schildkröte im Seniorenalter hat in Köln eine Straßenkreuzung blockiert. Der gemächliche Ausflug der Maurischen Landschildkröte auf einer Straße im Stadtteil Rodenkirchen führte am Montagnachmittag zu abrupten Bremsmanövern von Autofahrern und dadurch zu gleich mehreren Beinaheunfällen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Hinzugerufene Ordnungshüter nahmen die bis zu 70 Jahre alte Schildkröte schließlich laut Polizeibericht "vorläufig in Gewahrsam" und brachten sie in ein Tierheim. Nach Einschätzung der Polizisten war die Schildkröte entweder ausgesetzt worden oder nach dem Erwachen aus der Winterstarre aus einem Gehege ausgebüxt.