US-Tennisstar will nach Lungenembolie weiteren Blutgerinnseln vorbeugen

Serena Williams trägt auf dem Platz Netzstrümpfe wegen gesundheitlicher Sorgen

Melbourne (AFP) - US-Tennisstar Serena Williams hat ihr neuestes Aufsehen erregendes Tennis-Outfit mit gesundheitlichen Sorgen begründet. Bei den Australian Open in Melbourne spielte die 37-Jährige am Dienstag gegen die Deutsche Tatjana Maria in einem mintfarbenen kurzen Einteiler, den sie mit Netzstrümpfen kombinierte. Es handele sich dabei um Kompressionsstrümpfe, die sie vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel schützen sollen, sagte Williams. 2017 war sie nach der Geburt ihrer Tochter Olympia fast an einer Lungenembolie gestorben.

Serena Williams beim Match am Dienstag © AFP

Sie sei "definitiv immer noch besorgt", sagte Williams mit Blick auf das Risiko solcher lebensgefährlicher Blutgerinnsel. "Ich hatte ein paar Probleme und die sind noch nicht gelöst." Daher müsse sie noch für eine ganze Weile Stützstrümpfe tragen, "wahrscheinlich für den Rest meiner Karriere".

Williams ist ohnehin bekannt für ihre ungewöhnlichen Tennis-Outfits. Vergangenes Jahr hatte sie bei den French Open mit einem langbeinigen, hautengen schwarzen Anzug für eine Kontroverse gesorgt.