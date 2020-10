Familienvater in 32 Fällen schuldig gesprochen

Serien-Vergewaltiger in Frankreich zu 20 Jahren Haft verurteilt

Évry (AFP) - In Frankreich ist ein Serien-Vergewaltiger zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Evry südlich von Paris sprach den 45-jährigen Familienvater am Donnerstag der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung in 32 Fällen schuldig. Der Verurteilte hatte die Taten bis zuletzt bestritten.

20 Jahre Haft für Serien-Vergewaltiger © AFP

Die Vergewaltigungen in dem Waldgebiet Forêt de Sénart nahe Evry hatten zwischen 1995 und 2000 für Angst und Schrecken gesorgt. Der frühere Busfahrer Aïssa Z. griff laut Anklage gezielt Spaziergängerinnen und Joggerinnen an und missbrauchte sie brutal. Er konnte erst Jahre später durch DNA-Spuren an 16 Frauen überführt werden.

"Ich bin unschuldig und Opfer eines Justizirrtums", hatte der Angeklagte vor dem Urteil gesagt. Dies sah das Gericht anders: Mit der Verurteilung zu 20 Jahren Haft folgte es dem Antrag der Staatsanwaltschaft.