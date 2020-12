Sharon Osbourne positiv auf Coronavirus getestet

Moderatorin will sich von ihrem Mann Ozzy Osbourne fernhalten

Los Angeles (AFP) - Die Fernsehmoderatorin Sharon Osbourne hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab die 68-jährige Ehefrau von Rockmusiker Ozzy Osbourne am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter bekannt. Die Britin erklärte, sie werde sich nach einem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt zu Hause erholen. In der vergangenen Woche hatte bereits Osbournes Ko-Moderatorin bei der CBS-Talkshow "The Talk", Carrie Ann Inaba, mitgeteilt, sie sei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sharon Osbourne will sich von ihrem Ehemann fernhalten © AFP

Ozzy Osbourne wurde den Angaben zufolge negativ getestet. Sharon Osbourne versicherte, sie werde sich von ihrem Ehemann fernhalten. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" hatte der 72-jährige Ozzy Osbourne im November gesagt, dass er aufgrund seiner Gesundheitsprobleme, darunter ein Lungenemphysem, besonders anfällig für eine Covid-19-Erkrankung sei. Eine Enkelin der Osbournes wurde im September positiv auf das Virus getestet.

Die Osbournes sind aus der Reality-Show "The Osbournes" einem breiten Publikum bekannt.