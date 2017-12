Diskussion um Schutzzone für Frauen auf Partymeile am Brandenburger Tor

Silvester-Countdown in Berlin begonnen

Berlin (AFP) - In Berlin hat am Sonntag der Silvester-Countdown begonnen. Die Partymeile am Brandenburger Tor, der größten Silvesterfeier des Landes, öffnete am Nachmittag für die Besucher. Wie in den Vorjahren rechnete die Hauptstadt auch diesmal mit hunderttausenden Besuchern. Für Aufregung sorgte eine eingerichtete Schutzzone für Frauen auf der Partymeile. Im Vorfeld der Feierlichkeiten beschlagnahmte die Polizei außerdem bundesweit hunderte illegale Böller.

Brandenburger Tor in Berlin © AFP

Auf der knapp zwei Kilometer langen Partymeile am Brandenburger Tor stand ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Künstlern wie Conchita, der Münchner Freiheit und der Spider Murphy Gang an. Für Mitternacht war ein riesiges Feuerwerk geplant. Die Behörden erließen strenge Sicherheitsvorkehrungen - so waren Rucksäcke, Flaschen und jegliches privates Feuerwerk auf der Partymeile verboten. Schon im Vorfeld hieß es außerdem, dass die Meile geschlossen werde, sobald die Kapazitäten ausgelastet seien.

Für Diskussionen sorgte im Vorfeld eine speziell für Frauen eingerichtete Schutzzone auf der Partymeile, die sogenannte "Women's Safety Area". Die Sprecherin der Veranstaltung, Anja Marx, sagte, dabei handle es sich um einen Bereich des Roten Kreuzes, "wo sich Frauen, die belästigt wurden, unterhalten können, durchatmen und sich hinsetzen". Das sei jedoch nur eine zusätzliche Dienstleistung des Roten Kreuzes, das ohnehin mit einem Stützpunkt vor Ort sei, sagte sie AFP.

Vor dem Jahreswechsel beschlagnahmten die Behörden zudem an mehreren Orten verbotene Pyrotechnik. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte nördlich von Schwerin auf einem Parkplatz insgesamt 233 nicht zugelassene Polen-Böller sowie ein Artilleriegeschoss. Vorausgegangen war dem Fund die Sprengung eines Mülleimers auf dem Parkplatz - nach einem Hinweis an die Polizei stellten sich die mutmaßlichen Täter, anschließend wurden auch die versteckten Böller entdeckt.

Auch bei einem 15-Jährigen im sächsischen Vogtlandkreis fanden Beamte 44 verbotene Feuerwerkskörper. Im thüringischen Weimar warf ein 27-Jähriger am Samstagabend einen verbotenen Böller durch das offene Fenster einer Wohnung, dabei wurde ein 13-jähriges Kind leicht verletzt.

Schon vor Tagen hatte die Bundespolizei vor dem Umgang mit verbotener Pyrotechnik gewarnt. Legale Feuerwerkskörper und Böller durchliefen ein aufwändiges Prüfverfahren bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), hieß es. Illegale Pyrotechnik sei dagegen nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich. Bei Besitz und Einfuhr verbotener Böller drohen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie mehrjährige Haftstrafen.