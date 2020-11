Hintergründe zunächst unklar - Einsatz von Leichenhunden geplant

Skelettierter Schädel an Berghang in Nordrhein-Westfalen gefunden

Schwelm (AFP) - Grausiger Fund an einem Berghang in Nordrhein-Westfalen: Bei Sicherungsarbeiten am Harkortberg in Wetter an der Ruhr ist ein menschlicher Schädel entdeckt worden. Nach dem Fund vom Montag gibt es bislang keine Hinweise auf eine Straftat, wie die Polizei am Mittwoch in Schwelm mitteilte. Aufschluss über die Hintergründe sollen nun Untersuchungen des skelettierten Schädels in der Gerichtsmedizin geben.

Blaulicht © AFP

Die Baustelle an dem Berghang wurde abgesperrt. Noch am Mittwoch sollten Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks den Hang absuchen, außerdem sollten Leichenhunde im Umfeld eingesetzt werden.