Exotisches Tier gefährdet blinde Katze - Polizeieinsatz

Skorpion macht Küche von 53-jährigem Bremer unsicher

Bremen (AFP) - Ein Skorpion hat am Wochenende die Küche eines 53-jährigen Bremers unsicher gemacht. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte, entdeckte der Mann das exotische Tier und alarmierte die Polizei. Zugleich fing er es mit einem Glas ein. Wie der Skorpion in die Küche gekommen war, blieb unklar. Der Wohnungsbesitzer selbst vermutete laut Polizei einen Zusammenhang mit Obst, das er gekauft hatte.

Blaulicht © AFP

Nach Angaben der Beamten brachte der Wohnungsbesitzer nach der Entdeckung am Samstagabend zudem schnell seine blinde Katze in Sicherheit und suchte vorsichtshalber alle Räume nach weiteren ungebetenen Gästen ab. Polizisten brachten den Eindringling in einer Transportbox zur Wache und übergaben ihn später an einen Fachmann. Ob der Skorpion eventuell giftig war, blieb unklar.