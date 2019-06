Chanson-Star hinterließ mehrere Kunstwerke

Skulptur aus Aznavour-Nachlass für zwei Millionen Euro versteigert

Paris (AFP) - Eine Skulptur aus dem Nachlass von Chanson-Sänger Charles Aznavour hat bei einer Versteigerung mehr als zwei Millionen Euro erzielt. Die Bronzeplastik "La Tauromachie" (der Stierkampf) der französischen Künstlerin Germaine Richier wechselte für 2,11 Millionen Euro den Besitzer, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwoch in Paris mitteilte. Aznavour hatte die Skulptur aus dem Jahr 1953 über einen Freund erworben.

Aznavour bei einem Auftritt im Dezember 2017 © AFP

Ein zweites Werk aus der Sammlung von Aznavour wurde für 72.000 Euro versteigert. Dabei handelt es sich um eine Plastik des französischen Künstlers César von 1958.

Aznavour war Anfang Oktober im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in der Provence gestorben. Der Sohn armenischer Einwanderer galt als der "französische Sinatra". Er wurde mit Hits wie "La Bohème" und "La Mamma" berühmt, die er auch in deutscher Sprache sang. Er verkaufte weltweit mehr als einhundert Millionen Platten. Zudem wirkte er als Schauspieler in mehr als 70 Filmen mit, darunter "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff von 1979.