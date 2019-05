Vietnamese Binh ein Paradiesvolgel in seiner Heimat

Snowboard-Fahren auf Sanddünen

Mui Ne (AFP) - Nguyen Thai Binh ist in seiner Heimat eine Ausnahmeerscheinung: Der 29-jährige Vietnamese ist passionierter Snowboarder - in einem Land fast ohne Schnee. Deshalb übt Binh auf Sanddünen. "Dieser Sport ist so neu für Vietnamesen und wir haben keinen Schnee, um zu üben", sagt Binh, der 2017 an den Asien-Winterspielen im japanischen Sapporo teilnahm. Nur in den nördlichen Sapa-Bergen in Vietnam schneit es gelegentlich ein wenig.

Sandboarder Nguyen Thai Binh © AFP

Bei den Asien-Spielen sah Binh zum ersten Mal Schnee. Selbst die Skifahrer im vietnamesischen Team hatten bislang nur auf Sand trainiert. "Ich habe gezögert, ich hatte auf Sanddünen geübt, deshalb beherrschte ich die Technik, aber der Schnee war so rutschig." Das Team fuhr ohne Medaille nach Hause, aber mit großem Stolz. Für die nächsten Spiele 2021 hofft Binh noch auf einen Sponsor.