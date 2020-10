Sofia Vergara bestbezahlte Schauspielerin der Welt

Star aus "Modern Familiy" verdiente 43 Millionen Dollar

Los Angeles (AFP) - Fernsehschauspielerin Sofia Vergara ist laut dem US-Magazin "Forbes" in diesem Jahr die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Der Star aus der Serie "Modern Family" verdiente laut einer am Freitag veröffentlichten Liste in den vergangenen zwölf Monaten 43 Millionen Dollar (rund 37 Millionen Euro). In der letzten Staffel der Serie bekam die 48-jährige gebürtige Kolumbianerin demnach eine halbe Million Dollar pro Folge.

Sofia Vergara © AFP

Als Jurorin in der Show "America's Got Talent", der US-Version von "Deutschland sucht den Superstar", kann Vergara laut "Forbes" zudem mit mindestens zehn Millionen Dollar pro Saison rechnen.

Auf Rang zwei der bestbezahlten Schauspielerin landete Angelina Jolie mit 35 Millionen Dollar, gefolgt von "Wonder Woman"-Star Gal Gadot mit 31 Millionen.