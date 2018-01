"Mein Vater wollte keine Huldigung"

Sohn von Paul Bocuse gegen nationale Trauerfeier

Paris (AFP) - Französische Spitzenköche fordern eine nationale Trauerfeier für ihr verstorbenes Idol Paul Bocuse - doch sein Sohn lehnt dies ab. Jérôme Bocuse sagte am Dienstagabend dem Sender RTL, sein Vater habe "keine Huldigung, keine Zeremonie, keine Blumen und keinen Kranz" gewollt. Vielmehr habe er den Wunsch nach einer einfachen Beisetzung geäußert. "Etwas anderes passt nicht zu seiner Persönlichkeit", sagte sein Sohn.

Bocuse 2012 in seinem Restaurant © AFP

Der Verband der Spitzenköche aus Lyon hatte Staatschef Emmanuel Macron aufgerufen, eine nationale Würdigung für Bocuse zu organisieren. Der "Papst" der französischen Spitzengastronomie war am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er wird diesen Freitag in Lyon beigesetzt, wo er bis zuletzt ein Restaurant leitete. Zuvor ist eine Trauerfeier in der Kathedrale Saint-Jean geplant.