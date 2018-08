Deutscher Wetterdienst zieht vorläufige Bilanz - Nur Sommer 2003 war noch wärmer

Sommer 2018 war zweitheißester seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen

Offenbach (AFP) - Der Sommer 2018 war der zweitheißeste seit dem Beginn regelmäßiger Wettermessungen in Deutschland im Jahr 1881. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach nach vorläufiger Auswertung seiner Daten für die Monate Juni bis August mit. Die bundesweite Durchschnittstemperatur lag bei 19,3 Grad. Nur der Sommer von 2003 war mit 19,7 Grad noch wärmer.

Sonnenblume und Sonne © AFP

Der bundesweit höchste Einzelwert wurde am 31. Juli in Bernburg an der Saale mit 39,5 Grad gemessen. Zugleich waren der Sommer 2018 laut DWD der zweittrockenste, der seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen registriert wurde. Mit 130 Litern Niederschlag pro Quadratmeter wurde nur etwa die Hälfte des üblichen Solls erreicht. Lediglich der Sommer 1911 war mit 124 Litern noch trockener.