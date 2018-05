Neuer Rekord für Auktionshaus

Sotheby's versteigert Gemälde von Modigliani für 157 Millionen Dollar

New York (AFP) - Das Auktionshaus Sotheby's hat ein Gemälde des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani für den Rekordpreis von 157,2 Millionen Dollar (131,4 Millionen Euro) versteigert. Ein unbekannter Bieter bekam am Montag den Zuschlag für das Bild "Liegender Akt (auf der linken Seite)" von 1917, wie Sotheby's in New York mitteilte. Es ist der vierthöchste Auktionspreis für ein Gemälde.

Liegender Akt (auf der linken Seite)" von Modigliani © AFP

Für Sotheby's ist es ein neuer Rekord: Nie zuvor erzielte das 1744 gegründete Auktionshaus einen derart hohen Preis für ein Gemälde. Der Sotheby's-Experte für Moderne Kunst und Impressionismus, Simon Shaw, sprach von einem "neuen Richtwert in der Geschichte von Sotheby's". 2003 hatte dasselbe Gemälde bei einer Auktion noch für nur 26,9 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

Der bisherige Höchstpreis für einen Modigliani (1884-1920) wurde 2015 mit 170,4 Millionen Dollar beim Konkurrenten Christie's für einen anderen "Liegenden Akt" erzielt. Das ist der dritthöchste Auktionspreis für ein Gemälde weltweit.

Das bislang teuerste Gemälde der Welt ist Leonardo da Vincis "Salvator Mundi", das im vergangenen November bei Christie's für 450,3 Millionen Dollar den Besitzer wechselte. Das zweitteuerste Gemälde ist "Die Frauen von Algier (Version O) von Pablo Picasso, das im Mai 2015 bei Christie's einen Preis von 179,4 Millionen Dollar erzielte.