Spielte in der Musicalverfilmung von 1965 eines der singenden Trapp-Kinder

"Sound of Music"-Star Heather Menzies-Urich 68-jährig verstorben

Los Angeles (AFP) - Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich, die vor rund einem halben Jahrhundert mit ihrer Rolle in dem Musicalfilm "The Sound of Music" (Meine Lieder - meine Träume) berühmt wurde, ist tot. Sie erlag an Heiligabend im Alter von 68 Jahren einem Hirntumor, wie die Promi-Website TMZ und das Magazin "Variety" am Montag berichteten. Nach Angaben ihres Sohns Ryan Urich starb sie im Kreis ihrer Familie.

"Sound of Music"-Star Menzies-Urich (l) litt an Krebs © AFP

In dem Film von 1965 mit Julie Andrews in der weiblichen Hauptrolle spielte Menzies-Urich die junge Louisa von Trapp, eines der Kinder der singenden Trapp-Familie.

1975 heiratete sie den Schauspieler Robert Urich, dieser starb 2002 an Krebs. Nach seinem Tod gründete sie die Robert Urich-Stiftung, die sich für Krebsforschung und -patienten einsetzt. Auf der Internetseite der Stiftung schrieb Menzies-Urich, dass sie nach dem Motto ihres Mannes versucht habe zu leben: "Gib niemals auf - gib auf gar keinen Fall auf".

ans