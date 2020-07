Nasa: Landung am 2. August geplant

SpaceX-Astronauten sollen Anfang August zur Erde zurückkehren

Washington (AFP) - Die zwei US-Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS, die mit einer Rakete des Privatunternehmens SpaceX ins All gebracht worden waren, sollen Anfang August zur Erde zurückkehren. Die Astronauten sollen nach bisherigen Planungen am 1. August von der ISS starten und am 2. August auf der Erde landen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag mitteilte. Der genaue Tag hänge aber vom Wetter ab.

Hurley (rechts) und Behnken nach ihrer Ankunft in der ISS © AFP

Die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley waren Ende Mai in einer SpaceX-Raumkapsel zur ISS gebracht worden. Sie schrieben damit Raumfahrtgeschichte: Es war der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur ISS.

In den vergangenen Jahren waren US-Astronauten auf russische Raketen angewiesen, um zur ISS zu kommen. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken 2011 eingestellt.

Um wieder unabhängiger zu werden, beauftragte die US-Regierung unter Trumps Vorgänger Barack Obama das von Tesla- und Paypal-Gründer Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX sowie den Luftfahrtriesen Boeing mit dem Bau von Raumfähren.