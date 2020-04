Entwicklung von Wirkstoffen wird laut Gesundheitsminister aber Monate dauern

Spahn: Klinischer Test mit Covid-19-Impfstoffkandidat ist "gutes Signal"

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Genehmigung eines ersten klinischen Prüfung mit einem möglichen Covid-19-Impfstoff in Deutschland als "gutes Signal" bezeichnet. Wirkungen und Nebenwirkungen müssten allerdings noch getestet werden.

Jens Spahn © AFP

Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte zuvor dem in Mainz ansässigen Biotechnologieunternehmen BioNTech erlaubt, vier Varianten eines vom ihm entwickelten Impfstoffkandidaten in einer ersten klinischen Prüfung an 200 Freiwilligen zu testen. Es geht dabei zunächst um generelle Erkenntnisse, etwa zu Nebenwirkungen.