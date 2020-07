Neue Regelung gilt ab sofort

Spanien-Urlauber müssen in Großbritannien künftig in Quarantäne

London (AFP) - Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Spanien müssen Spanien-Urlauber in Großbritannien künftig zwei Wochen in Quarantäne. Die britische Regierung strich Spanien am Samstag von der Liste derjenigen Länder, aus denen eine Einreise ohne Quarantäneauflagen möglich ist. Die neue Regelung gilt ab Sonntag.

Touristen am Strand von Magaluf auf Mallorca © AFP

Von nicht notwendigen Reisens ins spanische Festland rät die britische Regierung ab. Damit sind die bei britischen Urlaubern besonders beliebten Kanaren und die Balearen ausgenommen.

Knapp einen Monat nach dem Ende des Corona-Notstands in Spanien und dem Auslaufen der strengen Ausgangssperre steigen die Infektionszahlen in dem Land wieder. Virologen machen vor allem das Nachtleben für die neuerliche Ausbreitung verantwortlich.

Bisher wurden in Spanien mehr als 272.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und mehr als 28.000 Todesopfer registriert.