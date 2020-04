Unter-14-Jährige dürfen ab Montag Eltern bei Besorgungen begleiten

Spanien lockert Ausgangssperre für Kinder leicht

Madrid (AFP) - Die spanische Regierung hat die Corona-Einschränkungen für Kinder unter 14 Jahren leicht gelockert. Vom kommenden Montag an dürften Kinder einen Erwachsenen bei bestimmten Besorgungen begleiten, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Madrid. In Spanien gilt seit dem 14. März eine der striktesten Ausgangssperren der Welt - insbesondere für Kinder, die bisher permanent zu Hause bleiben mussten.

Verwaiste Plaza Mayor in Madrid © AFP

Ab Montag dürfen die Unter-14-Jährigen ihre Eltern etwa in den Supermarkt, die Apotheke oder zur Bank begleiten. Es handele sich um eine "geringfügige Lockerung der Ausgangssperre", sagte Montero. Die Priorität der Regierung bestehe aber weiterhin darin, "jegliche Rückschläge im Kampf gegen das Virus zu verhindern", fügte sie hinzu.

Wer sein Haus verlasse, müsse sich weiterhin "peinlich genau an die Hygienemaßnahmen sowie an die soziale Distanzierung" halten, betonte die Regierungssprecherin. An die Eltern appellierte sie, "verantwortungsbewusst zu sein".

Spanien ist nach den USA und Italien das am drittstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 21.000 Menschen starben nach offiziellen Angaben an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion. Bereits zwei Mal hat die Regierung in Madrid die Ausgangssperre verlängert. Erwartet wird, dass das Parlament noch in dieser Woche einer weiteren Verlängerung der Einschränkungen bis zum 9. Mai zustimmt.

Die strikten Einschränkungen für Kinder in Spanien sind in Europa beispiellos. Zuletzt waren Rufe nach einer Lockerung der Maßnahmen für Kinder immer lauter geworden. Kinderärzte und Behördenvertreter warnten vor den physischen und psychischen Gesundheitsrisiken für Kinder durch anhaltende Ausgangsbeschränkungen.

Die erwachsenen Spanier dürfen seit dem 14. März ihre Wohnungen nur noch verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen, zum Arzt zu gehen oder ihren Hund auszuführen. Zu ihrem Arbeitsplatz dürfen sie nur, wenn Heimarbeit nicht möglich ist.