81-Jähriger hatte im Juni 2014 abgedankt

Spaniens Ex-König Juan Carlos zieht sich endgültig aus öffentlichem Leben zurück

Madrid (AFP) - Fünf Jahre nach seiner Abdankung will sich Spaniens ehemaliger König Juan Carlos vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. "Ich denke, der Augenblick ist gekommen, eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und meine Rückzug aus dem öffentlichen Leben zu vollenden", schrieb der 81-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Brief an seinen Sohn, König Felipe VI. Als Termin nannte er den 2. Juni.

Ex-König Juan Carlos bei einem Termin im Dezember 2018 © AFP

Juan Carlos hatte am 18. Juni 2014 nach 39 Jahren auf dem Thron zugunsten seines Sohnes abgedankt, nahm aber auch nach seinem Rücktritt noch einige öffentliche Termine wahr. Lange Zeit war Juan Carlos wegen seiner Rolle beim Übergang Spaniens von der Diktatur zur Demokratie im Volk sehr beliebt. Doch eine Reihe von Skandalen um die Königsfamilie, darunter auch eine Luxusreise des Monarchen inmitten einer schweren Wirtschaftskrise des Landes, hatten seine letzten Jahre auf dem Thron überschattet.