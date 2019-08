Almodóvar nennt Preis für Lebenswerk "poetische Gerechtigkeit"

Spanischer Regisseur Almodóvar in Venedig mit Ehrenlöwen ausgezeichnet

Venedig (AFP) - Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ist bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Almodóvar nahm den Preis für sein Lebenswerk am Donnerstag sichtbar berührt entgegen. Die Preisverleihung an ihn nannte er einen "Akt poetischer Gerechtigkeit".

Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar © AFP

Festivalleiter Alberto Barbera lobte Almodóvar als "besten und einflussreichsten" spanischen Filmemacher seit Luis Buñuel. Der Ehrenlöwe ist der erste Preis eines der großen europäischen Filmfestivals an Almodóvar. Für seine Filme "Alles über meine Mutter" und "Sprich mit ihr" war er mit dem Oscar ausgezeichnet worden.

Nach der Preisverleihung in Venedig zeigte sich der Regisseur fröhlich. "30 Jahre später werde ich mit dem Ehrenlöwen für einen Film aus dem Jahr 1988 ausgezeichnet", scherzte er. Tatsächlich gehört Almodóvars Film "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" von 1988 zu seinen am meisten gefeierten Werken. Am Donnerstag wurde er im großen Saal der Filmfestspiele gezeigt.

Die Filmfestspiele in Venedig begannen am Dienstag und dauern bis zum 7. September.