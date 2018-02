Neuer Michelin-Führer kommt Freitag in den Handel

Spitzenwertung für Wildkräuter und mediterrane Kost

Paris (AFP) - Auszeichnung für zwei französische Spitzenköche: Der renommierte Michelin-Führer ehrt in seiner neuen Ausgabe die Restaurants von Marc Veyrat und Christophe Bacquié mit drei Sternen, wie es am Montag aus informierten Kreisen hieß. Der 67 Jahre alte Veyrat erhält bereits zum dritten Mal die Spitzenwertung, Bacquié zum ersten Mal.

Neuer Michelin: Zwei Spitzenwertungen und ein Abgang © AFP

In seinem Restaurant La Maison des Bois in Manigod in den französischen Alpen bietet Veyrat eine regionale Küche auf der Basis von Wildkräutern an. Der 1972 geborene Bacquié hat sich mit seinem Restaurant l'Hôtel du Castellet östlich von Marseille mit mediterraner Küche einen Namen gemacht.

Wie der Verlag vorab bekannt gab, zählt die neue Ausgabe des Michelin-Führers insgesamt 621 Sterne, fünf mehr als 2017. Darunter sollen mehr ausländische Köche sein, die in Frankreich ein Restaurant haben. Die "Gastronomie-Bibel" kommt am Freitag auf den Markt. Am Montagnachmittag sollte sie in Paris vorgestellt werden.

Nicht mehr dabei ist der französische Küchenchef Sébastien Bras. Er ließ sein Drei-Sterne-Restaurant als erster Koch aus persönlichen Gründen aus dem Führer streichen, wie der Verlag bereits am vergangenen Dienstag mitteilte. Bras reagiere damit auf den "großen Druck" in der Branche, hieß es.