Sprachwissenschaftler verkünden Unwort des Jahres

Darmstadt (AFP) - Eine Jury aus Sprachwissenschaftlern verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) in Darmstadt das Unwort des Jahres 2020. Im Rahmen der bundesweit viel beachteten Aktion werden seit 1991 aus Sicht der Jury unmenschliche oder unangemessene Begriffe ausgewählt. Damit soll auf "undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch" aufmerksam gemacht werden. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Pressekonferenz geben.

Im vergangenen Jahr wurde der Begriff "Klimahysterie" zum Unwort des Jahres gekürt. Mit dem Wort würden laut Jury Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert sowie Debatten diskreditiert. Der Begriff war in der politischen Debatte insbesondere von AfD-Politikern immer wieder genutzt worden. Die Jury kritisierte neben "Klimahysterie" auch die Begriffe "Umvolkung" und "Ethikmauer".