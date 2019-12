Anklage befürchtet Flucht von Ex-Filmmogul vor Prozess

Staatsanwaltschaft fordert drastische Erhöhung der Kaution für Harvey Weinstein

New York (AFP) - Die Staatsanwaltschaft von New York hat eine drastische Erhöhung der Kaution für den der Vergewaltigung beschuldigten Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein gefordert. Die Kaution müsse von derzeit einer Million Dollar auf fünf Millionen Dollar erhöht werden, sagte Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon am Freitag bei einem Gerichtstermin in Manhattan. Sie begründete dies mit Fluchtgefahr: Der einstige Hollywood-Mogul könne versuchen, vor Beginn seines Prozesses in einem Monat aus dem Land zu fliehen.

Harvey Weinstein (Mitte) © AFP

Der 67-Jährige habe "beinahe unbegrenzte Mittel", sagte Illuzzi-Orbon. "Dieser Mann könnte einfach so in einem Privatjet wegfliegen und in ein anderes Land gehen."

Dem einst mächtigen Filmproduzenten, der bei dem Gerichtstermin am Freitag geschwächt wirkte und teilweise von einem Begleiter gestützt wurde, wird von zahlreichen Frauen sexueller Missbrauch vorgeworfen. Im New Yorker Verfahren werden ihm eine Vergewaltigung im Jahr 2013 und erzwungener Oralverkehr im Jahr 2006 zur Last gelegt. Der Prozess soll am 6. Januar beginnen.

Weinstein befindet sich gegen Kaution auf freiem Fuß. Er musste außerdem seinen Reisepass abgeben und trägt eine elektronische Fessel.

Staatsanwältin Illuzzi-Orbon führte aber am Freitag vor Gericht aus, dass in den vergangenen Monaten wiederholt kein Signal von der elektronischen Fessel empfangen worden sei. Zwei Mal, im September und Oktober, verschwand Weinstein demnach sogar gleich für mehrere Stunden vom Radar. In den vergangenen Monaten flog er wiederholt mit einem Privatjet nach Los Angeles.

Weinsteins Anwältin Donna Rotunno argumentierte, bei den Signalunterbrechungen habe es sich lediglich um "kleine technische Probleme" gehandelt. Ihr Mandant habe keineswegs die Absicht zu fliehen - er sehe dem Prozess vielmehr mit Ungeduld entgegen.

Richter James Burke traf am Freitag keine Entscheidung. Er setzte für den 11. Dezember einen neuen Gerichtstermin an.