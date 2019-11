37-Jähriger soll im Sommer Mädchen und junge Frau überfallen haben

Staatsanwaltschaft klagt mutmaßlichen Serienvergewaltiger aus Dresden an

Dresden (AFP) - Nach einer Vergewaltigungsserie in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 37-Jährigen würden vier sexuelle Übergriffe auf eine junge Frau und mehrere Mädchen im Sommer dieses Jahres zur Last gelegt, teilte die Anklagebehörde am Montag mit. In drei Fällen gelang es ihm demnach, die Tatpläne zu vollenden.

Der Verdächtige soll sich wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs von Kindern und weiterer Sexualdelikte vor Gericht verantworten. Die Taten ereigneten sich im Juni und Juli an verschiedenen Orten in Dresden. Die Opfer gingen jeweils spazieren.

Der Angeklagte habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, berichtete die Staatsanwaltschaft weiter. Das Dresdner Landgericht prüft nun die Anklage und entscheidet über die Prozesseröffnung.