Kollegin verletzt - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Städtischer Mitarbeiter in Köln bei Einsatz mit Messer getötet

Köln (AFP) - Ein Mitarbeiter der Stadt Köln ist am Freitag bei einem Einsatz mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Eine Kollegin wurde ebenfalls attackiert und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach waren der Mann und die Frau am Morgen im Auftrag der Stadt unterwegs und klingelten an einer Wohnung.

Blaulicht der Polizei © AFP

Ein Mann habe die Tür geöffnet und sei unvermittelt mit einem Messer auf die städtischen Mitarbeiter losgegangen, sagte die Polizeisprecherin. Der Bedienstete sei an seinen Verletzungen gestorben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.