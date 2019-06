Organisator begründet Schritt mit "Respektlosigkeit" gegen öffentliche Person

Stand mit Trump-Wackelkopf auf Elektronik-Messe in China dicht gemacht

Shanghai (AFP) - Kurzes Vergnügen bei der Unterhaltungselektronik-Messe in Shanghai: Ein bei Besuchern beliebter Stand mit einem Wackelkopf von US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag geschlossen worden. Die Auslage des japanischen Unternehmens Soliton Systems war am dritten und letzten Tag der Consumer Electronics Show (CES) in der chinesischen Stadt verdeckt. Der Trump-Wackelkopf, den Messegäste mit Hammerschlägen ausgiebig traktiert hatten, war verschwunden.

Plastik-Wackelkopf von US-Präsident Donald Trump in China © AFP

Der Organisator der CES in Shanghai, der US-Branchenverband Consumer Technology Association (CTA), hatte nach eigenen Angaben bereits am Dienstag eine "Warnung" an das japanische Unternehmen ausgesprochen. Die Aussteller hätten sich vertraglich dazu verpflichtet, auf "offensive" Beiträge zu verzichten, erklärte CTA auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Wir werden keine gewalttätige Respektlosigkeit gegen öffentliche Personen tolerieren."

Der Anbieter hatte die Aufsehen erregende Form des Trump-Bashings als "Stresslinderung" bezeichnet. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen des seit mehr als einem Jahr andauernden Handelsstreits äußerst angespannt. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt belegten sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen.