Oscar-prämiertes Drama "Die Stunde des Sieges" machte Briten berühmt

"Star Trek"-Darsteller Ben Cross mit 72 Jahren gestorben

Los Angeles (AFP) - Der aus Filmen wie "Star Trek" bekannte britische Schauspieler Ben Cross ist tot. Der 72-Jährige sei "plötzlich" nach kurzer Krankheit gestorben, sagte sein Agent in Los Angeles am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Berichten zufolge hatte Cross zuletzt in Wien gelebt.

Ben Cross (l.) starb im Alter von 72 Jahren © AFP

Sein Kinodebüt hatte Cross 1977 in Richard Attenboroughs Weltkriegsepos "Die Brücke von Arnheim" an der Seite von Stars wie Sean Connery und Michael Caine gegeben. Berühmt wurde der in London geborene Schauspieler durch den Film "Die Stunde des Sieges", der 1982 den Oscar als bester Film gewann. Cross spielte darin den jüdischen Sprinter Harold Abrahams, der gegen den weitverbreiteten Antisemitismus ankämpfte und bei den Olympischen Spielen 1924 eine Goldmedaille errang.

Im Weltraum-Abenteuer "Star Trek" aus dem Jahr 2009 spielte Cross Sarek, den Vater von Mister Spock. Bis zuletzt arbeitete der Brite mit den markanten Gesichtszügen als Schauspieler in Kino- und Fernsehfilmen sowie in Theaterproduktionen.

Cross hinterlässt zwei Kinder - Theo und Lauren. Seine Tochter schrieb im Online-Netzwerk Facebook, sie sei wegen des Todes ihres Vaters "absolut untröstlich". "Er war seit einer Weile krank, aber es gab in der vergangenen Woche einen schnellen Verfall", fügte sie hinzu.