Umweltfreundliche Geste soll trotzdem mit Mini-Rabatt belohnt werden

Starbucks verbietet Kunden Mitbringen von Kaffeebechern wegen Coronavirus

Washington (AFP) - Aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat die US-Kaffeehauskette Starbucks ihren Kunden untersagt, eigene Kaffeebecher mitzubringen. Trotzdem werde die umweltfreundliche Geste nach wie vor mit dem gewohnten Mini-Rabatt von zehn Cent belohnt, teilte Vize-Chefin Rossann Williams am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben traf Starbucks eine Reihe von weiteren Maßnahmen gegen das Virus.

Under anderem seien "Reinigung und Desinfektion" in allen Geschäfte verstärkt worden, erklärte Williams. Geschäftliche Flugreisen innerhalb der USA und im Ausland wurden demnach bis Ende März "eingeschränkt", Treffen an Starbucks-Standorten in den USA und Kanada verschoben. Das Unternehmen habe von seinen chinesischen Führungskräften, "die als erste mit dieser Epidemie konfrontiert waren, seine Lektionen gelernt", hieß es weiter. In China befinden sich nach den USA die weltweit meisten Filialen der Starbucks-Kette.

Weltweit wurden bislang mehr als 95.000 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Rund 3200 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.