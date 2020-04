Macron vertröstet Gastro-Chefs auf Entscheidung Ende Mai

Starkoch Ducasse hofft auf Öffnung französischer Restaurants im Juni

Paris (AFP) - Der französische Starkoch Alain Ducasse setzt auf den Juni: Dann könnten die in der Corona-Krise geschlossenen französischen Restaurants hoffentlich wieder eröffnen, sagte der vielfach ausgezeichnete Koch am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Der 63-Jährige und andere Vertreter der französischen Gastronomie- und Hotelbranche hatten zuvor in einer Videokonferenz mit Präsident Emmanuel Macron beraten. Dieser sagte eine Entscheidung bis Ende Mai zu.

Starkoch Alain Ducasse in der Küche des "Le Meurice" © AFP

Ducasse kann sich nach eigenen Worten eine schrittweise Eröffnung "zwischen dem 2. und dem 20. Juni" vorstellen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Infektionszahlen weiter zurückgingen, sagte der Chef des Pariser Drei-Sterne-Restaurants "Plaza Athénée", der gegenüber Macron als Sprecher der Branche aufgetreten war. Die Schließung sei für die Betriebe "katastrophal". Macron sagte bei der Konferenz Hilfen aus einem Solidarfonds für die knapp 170.000 Hotels und 19.000 Hotels zu.

"Die Restaurants bieten eine hohe Sicherheit für die Gesundheit", betonte Ducasse. Dort könnten Hygieneregeln besser eingehalten werden beispielsweise als in Supermärkten, wo jeder Kunde alles anfasse und viele keine Masken trügen. Die französische Regierung will kommende Woche erste Angaben zur Lockerung der strikten Ausgangssperre machen, die noch bis zum 11. Mai gilt.