Im vergangenen Jahr hatten schwarze Kleider auf dem roten Teppich dominiert

Stars setzen bei Golden Globes wieder auf farbenfrohe Kleider

Los Angeles (AFP) - Nach der von schwarzen Kleidern dominierten Gala im vergangenen Jahr haben die Stars bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes wieder auf Farbe gesetzt. Die Schauspielerin und Sängerin Lady Gaga schritt am Sonntag in Los Angeles in einer hellblauen Robe über den roten Teppich. Beim Schaulaufen der Stars vor dem Beverly Hilton Hotel waren alle Farben des Regenbogens vertreten. Während die Schauspielerinnen Claire Foy und Rachel Brosnahan gelbe Kleider trugen, entschied sich ihre Kollegin Catherine Zeta-Jones für ein sattes Grün.

Lady Gaga bei den Golden Globes © AFP

2018 waren die meisten Stars in Schwarz gekommen, um ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in der US-Unterhaltungsindustrie zu setzen. Auslöser der Proteste war der Skandal um den US-Film- und Fernsehmogul Harvey Weinstein, der mehr als hundert Frauen sexuell belästigt oder gar vergewaltigt haben soll.