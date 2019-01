Im vergangenen Jahr hatten schwarze Kleider auf dem roten Teppich dominiert

Stars setzen bei Golden Globes wieder auf farbenfrohe Kleider

Los Angeles (AFP) - Nach der von schwarzen Kleidern dominierten Gala im vergangenen Jahr haben die Stars bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes in den Farbkasten gegriffen. Als wären sie froh, wieder Farbe bekennen zu können, zeigten sie sich am Sonntag in Los Angeles so bunt wie selten. Im vergangenen Jahr waren die meisten Stars in Schwarz gekommen, um ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in der US-Unterhaltungsindustrie zu setzen.

Lady Gaga bei den Golden Globes © AFP

Beim Schaulaufen der Stars vor dem Beverly Hilton Hotel waren dagegen dieses Jahr alle Farben des Regenbogens vertreten. Während die Schauspielerinnen Claire Foy und Rachel Brosnahan in ähnlichen kanariengelben Trägerkleider erschienen, entschieden sich Catherine Zeta-Jones und Fernsehmoderatorin Maria Menounos für ein sattes Grün oder knalliges Blau.

Auch wenn sie überraschend nur beim besten Song gewann und nicht für ihre Rolle in "A Star Is Born", war Lady Gaga eindeutig der Star auf dem Roten Teppich: Zum Schaulaufen wählte sie eine ausladende schulterfreie hellblaue Robe mit langer Schleppe und Zusatz-Puffärmeln, die Haare zu einem farblich passenden Dutt geknotet.

Abgerundet wurde der glamouröse Look - offenbar eine Hommage an Judy Garland im originalen "A Star Is Born" (Ein neuer Stern am Himmel) der 50er Jahre - von einer großen Diamantkette. Nicole Kidman, immer gut für spektakuläre Auftritte, entschied sich dieses Mal für ein hautenges, hochgeschlossenes, burgunderrotes Kleid von Michael Kors, das mit ihrer Handtasche in Form einer Diskokugel um die Wette glitzerte.

Out war in diesem Jahr auch der traditionelle schwarze Smoking für die Männer. Großbritanniens Star Idris Elba kam in smaragdgrüner Jacke mit passender Weste und Schuhen, sein US-Kollege Darren Criss entschied sich für eine Jacke mit schwarz-weißem Blumenmuster. Starregisseur Spike Lee erschien im knall-lila Anzug mit passender Baskenmütze und goldenen Schuhen.

Mahershala Ali ("Green Book") nahm seinen Golden Globe für die beste Nebenrolle im klassischen Smoking entgegen, verzierte diesen aber immerhin mit einem blauen Paisley-Schal.

Auslöser der Proteste bei den Golden Globes 2018 war der Skandal um den US-Film- und Fernsehmogul Harvey Weinstein, der mehr als hundert Frauen sexuell belästigt oder gar vergewaltigt haben soll. Der Skandal führte zur Gründung der Time's Up-Bewegung gegen sexuelle Bewegung am 1. Januar 2018.

Ein Jahr nach Gründung der Bewegung fiel die Unterstützung der Stars diesmal dezenter aus. An vielen Handgelenken prangten schwarze Armbänder mit der weißen Aufschrift "Times Up X 2". Andere trugen Anstecknadeln oder hatten Bänder mit der Botschaft an ihren Handtaschen befestigt.