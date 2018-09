Bewegende Trauerfeier für verstorbene Soul-Legende in Detroit

Stars und Fans nehmen Abschied von Aretha Franklin

Detroit (AFP) - Mit einer fast achtstündigen Trauerfeier haben sich am Freitag Stars, Politiker und Fans von der verstorbenen Soul-Legende Aretha Franklin verabschiedet. Unter den Trauergästen in Detroit waren Politiker wie Ex-US-Präsident Bill Clinton und die frühere Außenministerin Hillary Clinton, Musiker wie Smokey Robinson, Stevie Wonder und Ariana Grande und Bürgerrechtler wie Al Sharpton und Jesse Jackson.

Ex-Präsident Clinton spielt Franklin-Hit ab © AFP

Schon am Vortag hatten sich lange Schlangen vor der Kirche Greater Grace Temple in Franklins Heimatstadt gebildet, nachdem die Organisatoren angekündigt hatten, dass nicht wie ursprünglich geplant nur Freunde und Angehörige, sondern auch 1000 Fans teilnehmen durften. Fans in Trauerkleidung, T-Shirts oder im Trainingsanzug warteten die ganze Nacht über, um der "Queen of Soul" persönlich die letzte Ehre erweisen zu können.

"Gott schütze dich, Aretha, wir lieben dich", rief Ex-Präsident Clinton, bei dessen Amtseinführung Aretha Franklin gesungen hatte. Über sein Smartphone ließ er ihren Hit "Think" anklingen. Zudem wurden Briefe der Ex-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama verlesen. Sänger Stevie Wonder rief in Anspielung auf den Wahlspruch des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump, "Make America great again", dazu auf, weltweit wieder die "Liebe groß zu machen".

"Ich weiß, dass meine Liebe für dich niemals enden wird", würdigte Sänger Smokey Robinson seine Freundin aus Kindertagen. Unter den Rednern bei der Feier, bei der viel gesungen und getanzt wurde, waren auch Franklins Enkelkinder. Die südafrikanische Regierung hatte ebenfalls eine Delegation entsandt.

Vor der Kirche parkten zahlreiche pinkfarbene Cadillacs - passend zu Franklins Detroit-Hymne "Freeway of Love", in dem ein solches Auto vorkommt. Die Firma Cadillac wurde 1902 in der "Motor City" Detroit gegründet.

Ihre letzte Reise trat Franklin nach der Feier im selben elfenbeinfarbenen Cadillac LaSalle von 1940 an, in dem 1984 schon der Sarg ihres Vaters und 2005 die sterblichen Überreste von Bürgerrechtsikone Rosa Parks zum Friedhof gebracht wurden. Beerdigt werden sollte sie neben ihrem Vater, einem bekannten Baptisten-Prediger, und ihren Geschwistern.

Detroit hatte der Soul-Diva einen ganze Abschiedswoche gewidmet. Drei Tage lang war ihr goldener Sarg öffentlich aufgebahrt, wobei Franklin jeden Tag in ein anderes Kleid gehüllt war, zuletzt in eine goldene Robe. Am Donnerstagabend fand ein Konzert zu ihren Ehren statt, bei der die größten Hits der Sängerin erklangen, die in ihrer Karriere mit 18 Grammys ausgezeichnet worden war.

Aretha Franklin war am 16. August in ihrem Haus in Detroit im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Mit ihren Hits wie "Respect" und "Think" schrieb sie Musikgeschichte, sie war eine Ikone der Frauen- und der Bürgerrechtsbewegung. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.