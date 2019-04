Weitgehend gute Reisebedingungen auf Autobahnen an kommendem Wochenende erwartet

Staus halten sich laut ADAC zu Start von Osterferien in Grenzen

München (AFP) - Trotz des Beginns der Osterferien in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit überwiegend guten Reisebedingungen auf Deutschlands Autobahnen. Die Staugefahr ist nicht zuletzt wegen der noch wenigen Baustellen relativ gering, wie der Automobilklub am Montag mitteilte. Auf den Wintersportrouten und in Richtung der südlichen Alpenländer dürfte es allerdings etwas mehr Verkehr geben, vor allem am Samstag.

Autobahnverkehr © AFP

Zu den am Wochenende besonders belasteten Strecken zählt der ADAC unter anderem die A8 (Stuttgart-München-Salzburg), die A9 (München-Nürnberg-Berlin), die A93 (Inntaldreieck-Kufstein) und die A99 (Umfahrung München).

Im benachbarten Ausland werden demnach besonders Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, die italienische Brennerautobahn und die Schweizer Gotthardroute zeitweise etwas voller sein. Lange Wartezeiten sind aber dem Automobilklub zufolge die Ausnahme.